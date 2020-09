Proces-Holleeder in hoger beroep van start

In de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol maakt het gerechtshof Amsterdam dinsdag een begin met de inhoudelijke behandeling van de strafzaak in hoger beroep tegen Willem Holleeder (62). Dinsdag en donderdag zal een drietal getuigen worden gehoord, onder wie voormalig xtc-handelaar Ronald van Essen.

Holleeder (62) is door de rechtbank veroordeeld tot levenslang wegens zijn sturende rol bij een reeks liquidaties. Hij vormde volgens de rechtbank een crimineel driemanschap met Dino Soerel en Stanley Hillis (geliquideerd in 2011). De moorden op onder anderen vastgoedbaas Willem Endstra, crimineel John Mieremet en zijn voormalige ‘bloedgabber’ en mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout heeft de rechtbank aan Holleeder toegeschreven.

Het Openbaar Ministerie zag zijn strafeis door de rechtbank gehonoreerd. Holleeder heeft alle beschuldigingen categorisch van de hand gewezen. Hij kwam vanaf januari 2006 weer volop in beeld, destijds in een grote afpersingszaak. Na het uitzitten van zijn straf in die zaak genoot hij een tijdje van zijn status als BN’er, totdat hij in december 2014 opnieuw werd opgepakt voor de huidige zaak. Sindsdien zit hij vast.

Op verzoek van Holleeder en zijn advocaten zal het hof tientallen getuigen horen. Onder hen een aantal criminele kopstukken, zoals Dino Soerel en Jesse R. (beiden veroordeeld tot levenslang in het aan de zaak-Holleeder verwante liquidatieproces Passage). Ook voormalig officier van justitie en staatssecretaris van Justitie Fred Teeven is – op 15 oktober – opgeroepen om een verklaring te komen afleggen.

De meest spraakmakende getuigen in het proces zijn Holleeders zussen Astrid en Sonja, die zeer belastend over hun broer hebben verklaard en justitie hebben voorzien van heimelijk gemaakte opnamen van gesprekken met hem. Zij zullen naar verwachting pas volgend jaar voor het hof getuigen. Het proces is waarschijnlijk pas eind 2021 afgerond.