PvdA en Coalitie-Y: regel meer leerbanen en stages voor jongeren

De PvdA en de jongerenbeweging Coalitie-Y willen gerichtere acties om jongeren aan het werk te krijgen. Met een investering van 50 miljoen euro kunnen volgens hun zeker 12.000 jongeren aan de slag in stages en leerbanen, waarbij ze leren en werken tegelijk. Er is nu al een tekort van 19.000 aan dit soort plekken. Ook zouden gemeenten alle jongeren die thuis in de bijstand zitten een leerwerkaanbod moeten doen.

Het kabinet heeft de komende twee jaar 350 miljoen euro beschikbaar gesteld om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Met het offensief willen de PvdA en Coalitie-Y handen en voeten geven aan de invulling voor een deel van dat geld. Ze wijzen erop dat jongeren extra hard geraakt worden door de coronacrisis, waardoor ze mogelijk langere tijd aan de kant komen te staan.

De PvdA en de jongerenclub willen ook via een programma mbo-leerlingen stimuleren een jaar langer op school te blijven om hun kans op werk te vergroten. Voor hetzelfde doel zou ook het collegegeld voor hbo en universiteit omlaag moeten, om ze aan te moedigen verder te studeren. Daarnaast moeten overheden zelf jongeren in dienst nemen door extra (leer-)plekken en startersfuncties te creƫeren.

Ook de bijstandsuitkering moet omhoog, van 253 euro per maand nu voor jongeren tussen de 18 en 21 jaar, naar 1025 zoals die voor volwassenen geldt. Dat moet schulden onder jongeren tegengaan, stellen ze.

Donderdag praat de Tweede Kamer over de aanpak van de jeugdwerkloosheid.