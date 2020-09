Reproductiegetal niet echt veranderd: van 1,38 naar 1,33

Het zogeheten reproductiegetal van het coronavirus is een klein beetje gedaald. Het staat op 1,33. Vorige week was het 1,38. Het is wel hoger dan in de weken daarvoor, toen het getal respectievelijk 1,17 en 1 was.

Het reproductiegetal, ook wel de R0 of de R genoemd, geeft aan hoe snel het virus zich onder de bevolking verspreidt. Het cijfer drukt uit hoeveel mensen een besmet persoon gemiddeld infecteert. Onder de 1 dooft de verspreiding na verloop van tijd uit, boven de 1 grijpt het juist sneller om zich heen. Een R van 1,33 betekent dat 100 mensen het virus doorgeven aan 133 mensen, die het op hun beurt overdragen aan 177 mensen. Bij elke stap loopt het aantal besmette mensen op.

Het duurt een tijdje voordat mensen ziek worden en het virus meetbaar is in het lichaam. Daarom is het cijfer over de afgelopen weken onzeker. Bij de berekening kijkt het RIVM dus twee weken terug. Het reproductiegetal dat dinsdag wordt gemeld, is dat van 4 september. Daarnaast houdt het instituut een marge aan: het cijfer ligt vrijwel zeker tussen de 1,26 en 1,4. Daarin ligt 1,33 precies in het midden.