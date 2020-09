Tim Douwsma: hashtag zei niet wat we echt bedoelden

Tim Douwsma, een van de drijvende krachten achter de omstreden #Ikdoenietmeermee-actie, vindt dat de activisten een andere hashtag hadden moeten gebruiken. Dat bekende hij dinsdag in RTL Boulevard.

“De hashtag was niet goed gekozen”, aldus Douwsma. “Dat was niet wat we bedoelden. Ik ben gewoon kritisch. We hebben veel vragen. En we ontkennen corona vooral niet.” De actie bleek dinsdag een initiatief te zijn van Willem Engels van actiegroep Viruswaarheid die de maatregelen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in twijfel trekt.

De Friese zanger en acteur vindt het fijn dat er zoveel commotie is ontstaan over het initiatief. “Kritische artsen en wetenschappers en mensen in de zorg vinden het goed wat we zeggen”, aldus Douwsma. “Er zijn veel vragen. En kritische geluiden worden niet gehoord.”

De acteur werd hard aangevallen door wetenschapsjournalist Diederik Jekel. “Jullie stellen dat social distancing niet werkt om besmettingen tegen te gaan”, zei hij. “Je hoeft maar één keer te googelen om te zien dat dat niet het geval is. Het is feitelijk onjuist wat jullie zeggen. Er is hoogstens één procent van de mensen die dat in twijfel trekt.” Volgens Douwsma is het heel belangrijk dat die ene procent ook gehoord wordt.