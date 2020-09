Voorzitter vereniging ic’s snapt frustratie maar ‘ga in gesprek’

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Diederik Gommers, snapt dat mensen gefrustreerd raken over coronamaatregelen, maar roept op met elkaar in gesprek te blijven daarover. Hij zei dat in de uitzending van de Coen & Sander-show op Radio 538, naar aanleiding va de actie #Ikdoenietmeermee. Onder anderen vlogger/zangeres Famke Louise zet zich onder die hashtag met andere BN’ers in tégen die maatregelen.

Gommers zegt tegen de dj’s: “Dit is een signaal snap je, we raken gefrustreerd en het duurt allemaal lang en we krijgen het virus niet onder controle.” Hij noemt het evenwel “onverantwoord als je hiertoe oproept”, maar ziet het wel “positief. We zijn geen China, we zijn van het polderen: wij maken elkaar duidelijk waarom we iets vinden en waarom we ergens voor kiezen.”

De ic-arts denkt dat het Outbreak Management Team (OMT) transparanter zou moeten zijn over de besluitvorming en de gedachten daarachter. “Achter die besluiten zitten veel discussies. Het is niet zwart of wit. We hebben veel discussies gehad over de mondkapjes, ouderen en aerosolen. Daar werd heel stellig over gedaan en twee maanden later was er dan weer een ander beleid. Het OMT was verdeeld, maar naar buiten toe kwam het kabinet met één conclusie.”

Hij zou graag in gesprek gaan met de artiesten. “We kunnen niet zeggen: een groep Nederlanders stopt er mee. Dat kan niet met een virus. De timing is vervelend, omdat het aantal ziekenhuisopnames weer stijgt.”