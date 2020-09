Aantal coronabesmettingen gestegen tot boven 100.000

Het aantal coronabesmettingen in Nederland is gestegen tot 100.597. Dat is een toename van 2357 ten opzichte van dinsdag en een nieuw dagrecord.

Op dinsdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 2250 positieve tests In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 14.000 mensen positief getest op het coronavirus.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg tussen dinsdagochtend en woensdagochtend met 32 en het aantal sterfgevallen met vijf. Die gegevens komen soms met wat vertraging binnen.