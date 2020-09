Bekende Nederlanders herzien mening over #Ikdoenietmeermee

Steeds meer bekende Nederlanders trekken hun steun voor de actie #Ikdoenietmeermee in. Onder anderen Tim Douwsma, Thomas Berge, dj Mental Theo en rappers Yes-R en Bizzey verwijderden of veranderden hun bericht op sociale media.

Famke Louise en Tim Douwsma kwamen dinsdagavond al met een nuance over de actie, ge├»nitieerd door Viruswaarheid-voorman Willem Engel, toen ze respectievelijk bij Jinek en Op1 aanschoven. Douwsma zei het gedachtegoed van Engel niet aan te hangen en veranderde de hashtag in zijn bericht naar #Ikblijfkritisch. Ook Thomas Berge paste zijn bericht aan, hij maakte er #Ikhebvragen van. Dj Mental Theo zei op Instagram dat de hashtag verkeerd viel en dat die “nooit zo bedoeld” was, waarop hij de hashtag uit zijn bericht verwijderde.

Onder anderen de rappers Bizzey, Yes-R, Dyna en Kosso verwijderden hun post waarin ze volgers oproepen de coronamaatregelen te laten vallen helemaal. Hetzelfde deed DJ Chuckie met zijn video. Engel zegt de sterren die meededen aan de actie nog steeds als “helden” te beschouwen, ook nu ze van mening zijn veranderd.