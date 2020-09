Beste vriendin Anne Frank legt eerste steen Namenmonument

Na een lange periode van voorbereiden en veel juridisch getouwtrek, wordt woensdagmiddag de eerste herdenkingssteen gelegd van het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Bij de plechtigheid zijn veertien overlevenden van de Jodenvervolging.

De 91-jarige Jacqueline van Maarsen, de hartsvriendin van Anne Frank, verricht de officiële handeling. Zij heeft financieel bijgedragen aan de bouw van het herdenkingsmonument, door een deel van de opbrengst te schenken van een veiling van een gedichtje van Anne. Die veiling bracht 140.000 euro op.

De naam op de eerste steen is die van Dina Frankenhuis. Ze werd op 4 juni 1943, op 20-jarige leeftijd, vermoord in Sobibor. Dina Frankenhuis werkte als kantoorbediende en woonde met haar ouders in Amsterdam.

Het monument is een ontwerp van de Pools-Joods-Amerikaanse architect Daniel Libeskind. Het moet uiteindelijk 102.000 stenen met namen van Nederlandse Holocaustslachtoffers gaan tellen, zowel Joden als Sinti en Roma. De stenen worden aangebracht volgens een niet-alfabetisch metselplan.

Aan de bouw van het namenmonument, een initiatief van het Nederlands Auschwitz Comité, ging een lange juridische strijd vooraf. Eerst was er gedoe rondom de eerste beoogde locatie, het Wertheimpark, waar omwonenden in het geweer kwamen. Toen de gemeente daarna koos voor de groenstrook tussen de Weesperstraat en de Hoftuin, wilden ook daar omwonenden de komst tegenhouden. Zij vonden het ontwerp te groot en waren bang voor een te grote toeloop van bezoekers. Uiteindelijk gaf de Raad van State afgelopen november groen licht voor de bouw van het monument.

Op deze plek, tussen de Hermitage en de Hortus, kunnen nabestaanden hun omgekomen dierbaren herdenken. Iedereen die dat wil, kan voor 50 euro een steen adopteren. Het Namenmonument is naar verwachting halverwege 2021 klaar.