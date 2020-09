Blijdorp wendt faillissement af door lening van gemeente

De gemeente Rotterdam verstrekt aan Diergaarde Blijdorp een lening van 10 miljoen euro en redt hiermee de dierentuin van een faillissement.

De Rotterdamse dierentuin loopt door de coronacrisis miljoenen omzet mis en heeft acuut financiƫle hulp nodig. Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders heeft woensdag toegezegd Blijdorp uit de brand te helpen met de lening. In november ontvangt de dierentuin een voorschot van 4 miljoen euro en in januari 2021 de overige 6 miljoen.

“Diergaarde Blijdorp waardeert de steun die wij, in woord en daad, in deze bijzondere tijd krijgen van de gemeente Rotterdam op alle niveaus”, laat Blijdorp-directeur Erik Zevenbergen weten. “Er zijn duidelijk niet alleen veel echte ‘Blijdorperts’ in de stad, maar ook in het stadhuis.”

Volgens Zevenbergen krijgt Blijdorp door de lening financiĆ«le ademruimte om de coronacrisis en de gevolgen ervan het hoofd te bieden. “De steun schept voor ons de verplichting om de aangekondigde reorganisatie door te voeren, om zo weer een gezonde bedrijfsvoering te krijgen en deze lening terug te kunnen betalen.”

Als voorwaarde voor de lening moet Blijdorp wel een herstructurering in de organisatie doorvoeren om de vaste kosten te verlagen en de organisatie beter te kunnen laten ‘mee-ademen’ met de bezoekersaantallen. Ook moet de gemeenteraad de lening aan de dierentuin nog goedkeuren.