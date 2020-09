Eerste coronapatiënten zijn verspreid door het land

De eerste coronapatiënten zijn overgeplaatst naar andere delen van het land. Op woensdag werden veertien mensen verplaatst naar andere regio’s, omdat de druk in de ziekenhuizen te groot werd. Een van de veertien ligt op de intensive care. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), dat woensdag weer van start is gegaan, denkt dat het aantal verzoeken om patiënten te verplaatsen de komende dagen “beduidend” zal toenemen.

Ziekenhuizen behandelen momenteel 475 coronapatiënten. Dat zijn er 55 meer dan op dinsdag. Het aantal patiënten op verpleegafdelingen steeg van 329 naar 371. Op de intensive cares liggen 104 mensen met het coronavirus, 13 meer dan een dag eerder.

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen stijgt met 10 procent per dag. “Hierdoor komt in verschillende regio’s de reguliere zorg onder druk”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).