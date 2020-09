Gemeente Rotterdam staat Ahoy financieel bij met miljoenen

De gemeente Rotterdam heeft woensdag aangekondigd Rotterdam Ahoy financieel te ondersteunen met in totaal 11,6 miljoen euro. De gemeente verlaagt tijdelijk de huur en verstrekt een lening.

De Rotterdamse evenementenlocatie verkeert in zwaar weer: vanwege de coronacrisis werden concerten en evenementen afgelast. Ook is het Eurovisiesongfestival dat dit jaar in Ahoy zou plaatsvinden met een jaar uitgesteld. Als gevolg van het geleden omzetverlies moest Ahoy al 40 procent van zijn personeel ontslaan om te kunnen blijven bestaan.

In een raadsbrief schrijft de gemeente woensdag dat “een faillissement van Rotterdam Ahoy ook het beleid van de gemeente op veel fronten raakt”. Om Ahoy tegemoet te komen, heeft de gemeente met het zalencomplex afgesproken de huur naar beneden bij te stellen totdat de evenementenbranche voldoende is hersteld. Het bedrag dat hiervoor nodig is, wordt geschat op 9,2 miljoen euro. Ook ontvangt Ahoy een lening voor een investering in het nieuwe conferentiecentrum RACC van 2,4 miljoen euro.

Ahoy laat weten blij te zijn met het maatregelenpakket van de gemeente. “Op deze manier ontstaat een evenwichtiger risico tussen verhuurder en huurder in deze coronaperiode. Wij blijven voldoen aan onze huurverantwoordelijkheid, maar het huurbedrag wordt aangepast totdat we qua omzet grotendeels terug zijn op ‘normaal’ en er wordt een lening verstrekt (met een rente) voor nodige investeringen in onze nieuwbouw. Het doel van Ahoy is het faciliteren en organiseren van evenementen en waarde creëren voor de stad. Door de maatregelen die vanuit de overheid zijn opgelegd, kunnen wij niet doen waarvoor wij gemaakt zijn en dus is het goed te zien dat we hand in hand met de gemeente deze periode willen overbruggen.”

Woensdagochtend kondigde de gemeente Rotterdam ook al aan noodlijdend Blijdorp een lening te verstrekken om de dierentuin voor een faillissement te behoeden.