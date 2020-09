Kritische partijen willen wekelijkse updates over testcapaciteit

Het kabinet moet de Tweede Kamer wekelijks informeren hoe het ervoor staat met de testcapaciteit, het bron- en contactonderzoek, de doorlooptijd van de teststraten en wat er wordt gedaan om deze zaken op orde te krijgen. Daartoe roepen de PvdA en D66 op. Gezien de zeer kritische houding van de Kamer dinsdag over het kabinetsbeleid, ligt ruime steun voor de oproep voor de hand.

De twee partijen deden hun oproep aan het einde van een lang en fel debat in de Tweede Kamer. Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge kregen er hard van langs, onder meer over de gebrekkige testcapaciteit en de richtlijn voor het gebruik van mondkapjes in de ouderenzorg. Het was maanden geleden dat de Kamer zo hard oordeelde over het gevoerde beleid. “Het coronabeleid staat onder curatele van de Kamer”, concludeerde PvdA-leider Lodewijk Asscher aan het einde van de avond.

De kritiek kwam niet alleen van de oppositie. CDA-voorman Pieter Heerma hekelde de gebrekkige communicatie en Klaas Dijkhoff van de VVD riep De Jonge op tempo te maken met het inkopen van zogenoemde sneltesten. De linkse oppositiepartijen willen nog deze week concreet van het kabinet horen hoe het de opmars van het virus gaat stoppen.

Ondanks de harde toon van het debat, kwam het uiteindelijk niet tot een motie van wantrouwen. Ook niet van PVV-leider Geert Wilders, die wél een vriendelijker manier had bedacht om De Jonge tot opstappen te bewegen. In een “motie van reflectie” zei hij dat als de minister “het niet aan kan, het te veel wordt of het niet meer zit zitten, er alle begrip voor is als het stokje wordt overgedragen aan een ander”.