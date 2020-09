Online woonwinkel Meubelpartner wijzigt naam naar Sohome

Meubelpartner, de online woonwinkel uit Barneveld, gaat per 14 september 2020 verder onder de nieuwe naam Sohome. Zowel de webwinkel als de fysieke concept store hebben daarbij een compleet nieuwe uitstraling gekregen. De komende maand wordt dit feestelijk gevierd met diverse kortingsacties en giveaways.

Meubelpartner werd in 2007 opgericht als een van de eerste meubelwebshops van Nederland. Inmiddels behoort het bedrijf tot de grootste online spelers op het gebied van meubels en interieur. Om deze groei verder door te zetten is er gekozen voor een nieuwe naam met een herkenbare identiteit en een inspirerende uitstraling.

Een bron van inspiratie

De naam Sohome verwijst naar de wijk SoHo in Manhattan, New York. Deze wijk staat bekend om haar creatieve en artistieke invloeden. Dagelijks lopen er duizenden mensen door de geplaveide straten om inspiratie op te doen. De woonwinkel heeft dit ook als doel: een bron van inspiratie zijn. Deze inspiratie uit zich in een breed en spannend assortiment aan meubels en woonaccessoires. De collectie wordt voortdurend uitgebreid met nieuwe merken en producten volgens de laatste trends, waardoor klanten iedere keer weer opnieuw kunnen slagen.

De sterke focus op klanttevredenheid wordt onder de naam Sohome doorgezet. Zo wordt iedere bestelling vanaf 50 euro gratis thuisbezorgd, kunnen klanten achteraf betalen en geldt er een bedenktermijn van 30 dagen. Daarnaast biedt Sohome gratis interieuradvies. Dat de klantenservice gewaardeerd wordt, blijkt uit de duizenden klantbeoordelingen met een gemiddelde score van 8.9.

De hele maand viert Sohome feest met acties, kortingen en giveaways. Deze zijn te vinden op de nieuwe website www.sohome.nl, de concept store aan de Anthonie Fokkerstraat 14 in Barneveld en op social media.