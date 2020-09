Tekort aan agenten wegens coronamaatregelen

Bij de Nationale Politie zijn door de coronamaatregelen zoveel agenten uitgevallen, dat op sommige plekken de werkzaamheden in het geding komen. De korpsleiding noemt dit in een brief aan medewerkers “onacceptabel”. Daarom is besloten medewerkers in sommige gevallen op korte termijn bij een commercieel bedrijf te laten testen.

Op die manier hoopt de leiding de uitval van agenten wegens ziekte, wachttijden voor coronatesten en eventuele quarantaine te beperken. “Simpelweg omdat het niet uit te leggen is als de veiligheid van burgers en medewerkers in gevaar komt, doordat wij de continu├»teit van de operatie niet kunnen waarborgen”, aldus de korpsleiding.

Leidinggevenden van een eenheid kunnen contact opnemen met de bedrijfsarts, die op zijn beurt het bedrijf Eurofins kan inschakelen.

De korpsleiding benadrukt dat aanwezigheid van agenten op straat van essentieel belang is voor de veiligheid van burgers en medewerkers. Door de aard van het werk hebben agenten meer kans dan gemiddeld om besmet te raken.