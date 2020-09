Waar mogen we nog naartoe tijdens de herfstvakantie?

De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland gelden voor de Duitsers sinds vorige week als risicogebieden, omdat er meer dan 50 ziektegevallen zijn geconstateerd per 100.000 inwoners. Ook België kondigde aan dat de provincies Noord- en Zuid-Holland risicogebied zijn. De coronamaatregelen dwarsbomen voor veel Duitsers en Belgen hun vakantieplanning. Het zal in Nederland een stuk rustiger zijn tijdens de herfstvakantie.

Verscherpte maatregelen

Terwijl steeds meer Nederlanders het toch wel weer aandurven om hun koffers te pakken en voor een vakantie naar het buitenland te vertrekken, hebben de onlangs verscherpte maatregelen gevolgen voor Nederlandse herfstvakantiegangers. In België zijn Nederlanders uit de zogenaamde ‘rode gebieden’ niet meer welkom. Dat wordt dus geen herfstvakantie vieren in ons buurland. Bewoners van Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht, Flevoland en Limburg (‘oranje’ gebieden), krijgen bij aankomst het advies zich preventief te laten testen en in quarantaine te gaan. vanaf 17 september vraagt de Duitse overheid reizigers die uit de provincies Noord- en Zuid-Holland komen zich bij aankomst in Duitsland preventief te laten testen én bovendien daarna veertien dagen in thuisquarantaine te gaan.

Steeds vaker met caravan of camper op pad

Nu zijn sinds de corona uitbraak campers en caravans in trek dit jaar, met name onder jonge mensen, zo meldt BOVAG. Het aantal caravaneigenaren in de leeftijd tot en met 35 jaar nam tussen 1 april en 1 juli 2020 met 6,6 procent toe tot bijna 18.000 en bij de campers steeg dat aantal met 17,2 procent tot ruim 4.600. Een belangrijke reden hiervoor is de vrijheid die je hiermee hebt om te gaan en staan waar je wilt. In een tijd als deze, waarin de codes nogal vaak van kleur veranderen, geen overbodige luxe. Mocht een land op code oranje springen, heb je in ieder geval de optie om ergens anders heen te rijden. Daarbij kan je ook in eigen land prima met een caravan op pad. Zorg wel dat je een goede accu voor je caravan mee hebt. Ook een wattcontroller is handig, omdat er op veel campingplaatsen sprake is van beperkte voltagemogelijkheden.

Vakantie in Frankrijk

Een weekje naar Frankrijk in de herfstvakantie is ook mogelijk, en ook goed te doen met auto, caravan of camper, alhoewel ook daar de nodige maatregelen voor beperkingen zorgen. Deze week zijn de maatregelen aangescherpt. Er zijn tien departementen gewijzigd van geel naar oranje. Dit betekent dat je bij terugkomst uit deze gebieden 10 dagen verplicht in thuisquarantaine moet. Het gaat hierbij om: Bouches-du-Rhône, Parijs, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, la Seine-et-Marne, l’Essonne, le Val-d’Oise, les Yvelines, la Sarthe, le Rhône, la Gironde, la Haute-Garonne, l’Hérault, le Gard, le Var, le Vaucluse, les Alpes-Maritimes, Loiret, la Côte-d’Or, la Seine-Maritime, le Nord, la Corse-du-Sud en la Haute Corse. Sinds 15 september geldt dit ook voor: l’Ain, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Pas de Calais, Puy de Dôme, Pyrénées Atlantiques, Pyrénées Orientales en Tarn-et-Garonne.

Vakantie in eigen land

Verder zijn onder andere Griekenland, Italië en Kroatië nog een optie. En Nederland uiteraard. Een vakantie in eigen land is zo gek nog niet: geen lange files, je bent zo weer thuis en ons land heeft genoeg moois in de aanbieding wat je wellicht nog niet kent. De ANWB krijgt veel vragen over alle verscherpte maatregelen. Doorreizen mag overigens wel, zolang er niet wordt overnacht. De ANWB raadt wel aan altijd de juiste reispapieren bij de hand te hebben, mocht de Belgische of Duitse politie controleren.