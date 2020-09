‘Coronaminister De Jonge stoot enkele taken af om drukte’

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid stoot een aantal van zijn taken af vanwege zijn drukke werkzaamheden door de coronacrisis. Op zijn ministerie wordt nu gesproken over een betere verdeling van de werklast. De andere zorgminister Tamara van Ark en staatssecretaris Paul Blokhuis krijgen er dan taken bij. Het kabinet neemt er vrijdag een besluit over, bevestigen ingewijden een bericht van De Telegraaf.

De Jonge heeft na het uitvallen in maart van minister Bruno Bruins van hem de infectieziektenbestrijding overgenomen, bovenop zijn al omvangrijke takenpakket. Sindsdien wordt hij gezien als de coronaminister. Het is niet zo dat De Jonge zich nu alleen maar met corona gaat bezighouden.

De herverdeling is nodig, omdat het niet goed gaat met het coronavirus. Het aantal besmettingen, zieken en doden loopt de afgelopen weken weer gestaag op.