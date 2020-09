Fempreneurhulp in tijden van COVID-19

Marian Spier, co-founder van FEM-START, is samen met Sandra van der Pal een nieuw initiatief gestart.

Nieuws.nl was afgelopen week aanwezig bij de introductie in hotel Babylon in Den Haag: Fempreneurhulp.nl.

Vrouwen vormen twee derde van degenen met onzeker werk of informeel werk. Zij zijn in deze economische crisis de eersten die hun inkomsten verliezen. Fempreneurhulp is een online platform en mentorprogramma dat vrouwelijke ondernemers helpt gedurende de Covid-19 pandemie. Veel vrouwen zijn genoodzaakt hun functie aan te passen of hun bedrijfsstrategie anders in te vullen vanwege de corona crisis.

De co-founders van FEM-START Marian Spier en Sandra van der Pal zijn in maart tijdens de corona lockdown direct een hulp programma gaan ontwikkelen waarvan de pilot in Nederland afgelopen week gelanceerd is. Diverse vrouwen en mannen kwamen in hotel Babylon samen om geïnspireerd te raken door elkaars verhalen, adviezen te krijgen en er waren pitch mogelijkheden aan mentoren.

Tools en mentorgesprekken

Vanwege de corona maatregelen hebben ze het geplande programma, FEM-START, dat erop gericht is om vrouwelijke startups te koppelen aan investeerders, eerst uitgebreid met een voorprogramma, genaamd Fempreneurhulp. Net zoals FEM-START krijgen de vrouwelijke ondernemers trainingen in communicatie en zelfverzekerdheid en krijgen ze net als de vrouwelijke startups bij FEM-START tools en mentorgesprekken die zij nodig hebben om succesvol te worden.

FEM-START helpt startups van vrouwen met behulp van mentoren groter te worden en beter te maken, en doet dat in ruil voor een klein aandeel in hun bedrijf. FEM-START is een bewust inclusief programma voor vrouwelijke ondernemers met een focus op tech en sociale impact. Marian Spier: “De focus ligt naast Nederland ook op internationaal gebied, vooralsnog Ghana, Spanje en Litouwen. Daarbij werken we veel samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en met de Nederlandse ambassades in die landen. We kiezen bewust landen waar we echt iets kunnen betekenen voor de vrouwen.”

“We gaan met FEM-START in al die drie landen werken met lokale rolmodellen. Vrouwen met een bepaalde statuur, die al het nodige hebben bereikt met hun onderneming, die zichzelf hebben bewezen en een eigen netwerk hebben opgebouwd in de lokale start-upscene.”

Hoe belangrijk zijn mentoren voor ondernemers?

“Vrouwelijke en mannelijke ervaren ondernemers matchen aan beginnende ondernemers die het moeilijk hebben met het aanpakken van een startup kan de eerste stap zijn in de goede richting. Mentoren en rolmodellen zijn superbelangrijk! Er is een enorme behoefte aan een steun in de rug.” Gelukkig zijn er de afgelopen jaren wel meer rolmodellen waar andere beginnende ondernemers zich aan kunnen spiegelen dan toen zij met TEDxAmsterdamWomen begon, aldus Marian Spier.