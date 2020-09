Inspectie SZW krijgt 3500 klachten gerelateerd aan coronavirus

De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft tot en met 13 september ruim 3500 klachten en signalen binnengekregen die gerelateerd zijn aan het coronavirus. Een woordvoerder heeft een bericht van De Telegraaf hierover bevestigd.

Van de meldingen gaat 60 procent over veilig en gezond werken en iets meer dan 7 procent over eerlijk werk, bijvoorbeeld in verband met subsidieregelingen. Ruim een derde van de meldingen ligt niet op het terrein van de Inspectie SZW.

De meeste meldingen gaan over gezond en veilig werken. Klachten gaan er dan bijvoorbeeld over dat er op de werkplek onvoldoende afstand wordt gehouden, of dat zieke collega’s toch op het werk verschijnen. Ook kreeg de inspectie tientallen meldingen dat thuiswerken niet wordt toegestaan, terwijl de werkzaamheden het wel toelaten.

De inspectie geeft meldingen over Covid-19 een hoge prioriteit. Zo’n 70 procent van de coromeldingen over gezond een veilig werk heeft zij in onderzoek genomen. Een deel van de klachten wordt niet verder onderzocht, omdat die te weinig informatie bevatten, de melder heeft besloten zijn klacht in te trekken of dat er vermoedelijk geen sprake is van een overtreding.