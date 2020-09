Kabinet: regionale teams gaan mensen begeleiden naar ander werk

Regionale mobiliteitsteams gaan mensen die hun werk zijn kwijtgeraakt door de coronacrisis gericht begeleiden bij het zoeken naar een andere baan. In die teams werken gemeenten, uitkeringsinstantie UWV en sociale partners intensief met elkaar samen, schrijven minister Wouter Koolmees en staatssecretaris Bas van ’t Wout (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wil met deze aanpak mensen die hun baan (mogelijk) kwijtraken, de zekerheid geven dat ze passende begeleiding kunnen krijgen bij het zoeken naar nieuw werk, zodat ze niet in een uitkering terechtkomen. Door de coronacrisis raken veel mensen hun werk kwijt, tegelijkertijd is er in veel andere sectoren wel werk. De intensieve begeleiding komt er op verzoek van de Tweede Kamer, die een motie daartoe steunde van de PvdA.

De Tweede Kamer debatteert donderdag over het derde steunpakket voor door de coronacrisis gedupeerde bedrijven en zelfstandigen. Naast dat pakket is 1,4 miljard euro uitgetrokken voor een sociaal pakket, dat de afgelopen weken is uitgewerkt. Van dat bedrag is 683 miljoen euro gereserveerd voor de ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk.