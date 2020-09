Persconferenties spreidingscentrum LCPS keren terug

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) komt weer met een wekelijkse persconferentie, vanaf maandag. Het is sinds woensdag opnieuw bezig om patiënten zodanig te verplaatsen dat de reguliere zorg niet te erg onder druk komt te staan door de toename van het aantal Covid-patiënten.

De voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), Ernst Kuipers, meldt op de bijeenkomsten de jongste ontwikkelingen en licht ze toe. Ook Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), zal met regelmaat zijn opwachting maken.

Eind maart en begin april werd het steeds drukker op de intensive cares. Het LCPS gaf toen dagelijks een persconferentie. Toen het aantal ic-patiënten daalde en de druk van de ketel was, werd dit teruggebracht tot twee persmomenten per week, en later tot één. Aan het begin van de zomer stopte het centrum er helemaal mee. De cijfers worden nog wel elke dag op de website van het LCPS gezet.