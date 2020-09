Verdachte zeilbootmoord: mijn vrouw is gedood tijdens overval

De 65-jarige Peter P., verdacht van het doden van zijn vrouw op een zeiljacht, heeft donderdag ten overstaan van de rechtbank in Utrecht zijn ontkennende verklaring herhaald. Op 19 september 2015 lag het jacht afgemeerd in een baai bij het Colombiaanse eiland Isla Grande. Volgens P. zijn hij en zijn vrouw daar overvallen. Zijn vrouw heeft die overval niet overleefd.

Het echtpaar was in mei 2012 met het twaalf meter lange zeiljacht Lazy Duck op wereldreis gegaan. Aanvankelijk hebben zij een tijd in de buurt van Nederland gezeild en na verloop van tijd de oversteek gemaakt naar Zuid-Amerika.

Op verzoek van de rechtbank zette P. nogmaals uiteen hoe de bewuste avond is verlopen. De avond begon vredig met een spelletje en drankjes. Rond zes uur zat P. naar eigen zeggen op de wc van het jacht toen hij zijn vrouw plotseling hoorde schreeuwen. Vervolgens is hij in de toiletruimte bedreigd, geslagen en bijna gewurgd door twee gemaskerde mannen. De mannen vroegen om computers en geld en bonden hem vast.

Volgens P. heeft hij gezegd dat ze konden pakken wat ze wilden. Toen de rovers waren vertrokken, heeft hij zichzelf kunnen bevrijden. Zijn vrouw, de 54-jarige Durdana Bruijn, lag dood in de kajuit, met een handdoek om haar hoofd. Hij zei niet meer te weten of hij buiten bewustzijn is geweest.

Volgens P. heeft het volgens lang geduurd voordat hij effectief alarm kon slaan. De Colombiaanse kustwacht kon zijn boot eerst niet vinden. Pas uren daarna kwam de politie aan boord. Met drie agenten aan boord is P. naar Carthagena gevaren. De Colombiaanse en later ook de Nederlandse politie zijn vervolgens een onderzoek begonnen. P. heeft altijd ontkend en gezegd dat zijn jacht is overvallen. Hij zei veel spijt te hebben van het feit dat hij in Colombia het woord ‘piraten’ heeft gebruikt, omdat hij destijds kreeg tegengeworpen dat daar helemaal geen piraten waren. Hij kon op dat moment in het Spaans geen ander woord vinden, zei hij.

De rechtbank had een reeks kritische vragen over P.’s verklaring, onder meer over de verwondingen die hij tijdens de overval zegt te hebben opgelopen.

De Nederlandse justitie heeft de vervolging van P. overgenomen van de Colombiaanse autoriteiten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van doodslag. Voor een vooropgezet plan zijn vrouw te doden zijn geen harde aanwijzingen. De aanklacht moord liet justitie vorig jaar daarom vallen.