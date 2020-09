‘Verplaats carnaval naar de zomer!’

Carnaval kan beter naar de zomer verplaatst worden. Dat verkleint het risico op besmettingen. Dat zegt de Maastrichtse hoogleraar Sociale Geneeskunde Christian Hoebe, tevens hoofd van de afdeling Infectieziekten van de GGD Zuid-Limburg.

Hoebe, die ook lid is van het Outbreak Management Team, vraagt zich in een donderdag door de Universiteit Maastricht gepubliceerd interview af, “of we eigenlijk wel carnaval moeten blijven vieren aan het begin van het voorjaar met meer kans op infectieziekten. Zo heeft carnaval waarschijnlijk ook een rol gespeeld in de verspreiding van het coronavirus. Ik weet dat dat vloeken in de kerk is, maar gezondheidstechnisch gezien is het beter om het in de zomer te doen.”

De coronacrisis verandert veel in de samenleving. “Ik denk dat sommige veranderingen structureel zullen zijn, zoals meer online vergaderen, omdat dat een hoop (reis)tijd scheelt”, aldus Hoebe. Ook een andere gewoonte die sinds corona heerst, mag van Hoebe blijven. “Zo is het misschien ook beter om het verbod op handen schudden in de gezondheidszorg te handhaven, want dan verspreiden infecties zich toch moeilijker. Maar privĂ© willen we dat natuurlijk niet.”

“We zijn sociale dieren en vinden die 1,5 meter verschrikkelijk. Ik ook. Je wilt iemand een knuffel kunnen geven, je wilt contact. Daar moeten we uiteindelijk gewoon naar terug. We zijn waarschijnlijk een jaar verder voordat we in Nederland gevaccineerd zijn. Zelfs als we hier over een jaar zover zijn, dan geldt dat nog niet voor de hele wereld. We zullen geduld en een lange adem nodig hebben. Daar zit ook mijn zorg: redden we dat?”