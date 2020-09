Voorman Viruswaarheid: gebruik geen boosheid en agressie

Voorman van de groep Viruswaarheid Willem Engel roept zijn achterban op geen boosheid of agressie te tonen bij hun acties tegen de coronamaatregelen. “Doe alles met liefde, als je merkt dat je boos en verdrietig bent, ga eerst even een wandeling maken of met vrienden praten”, schrijft hij in een bericht op Facebook. “Met boosheid en agressie overtuig je niemand. Liefde en aandacht des te meer.”

Engel deed de oproep nadat bekend werd dat er ernstige bedreigingen waren binnengekomen bij een verzorgingshuis in het Brabantse Goirle. Hij deelde op 10 september op Facebook een telefoonnummer van het zorgcentrum zodat zijn achterban onvrede kon uiten over het sluiten van deuren vanwege het coronavirus. Viruswaarheid meent dat het verzorgingshuis hiermee “in overtreding” is.

De Viruswaarheid-voorman gaf eerder al aan dat hij de dreigementen betreurt. Met het bericht op Facebook wil hij “nog duidelijker maken” dat hij niet achter verbaal geweld en intimidatie staat. Wel blijft hij zijn volgers oproepen contact te zoeken met media, scholen en zorginstellingen: “Dus mensen blijf brieven schrijven, blijf bellen, blijf mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid, blijf je inzetten voor de waarheid.”