NPO zet in op nieuwe vormen van talentontwikkeling

De nieuwe projecten van de Publieke Omroep focussen zich voornamelijk op onlineproducties en seriematig werken. De Publieke Omroep stopt komend jaar met een aantal langlopende projecten voor talentontwikkeling, zoals Kort! en De Straat. Het budget voor talentontwikkeling zal niet worden verlaagd.

“Trajecten als Kort! en De Straat hebben zich ruimschoots bewezen. Maar ze zijn ondertussen twintig jaar oud en beperken zich tot korte films voor televisie”, legt Hanneke Bouwsema van het NPO-fonds uit. “De wereld is inmiddels ingrijpend veranderd met de komst van series, andere mediaplatforms, en nieuwe manieren van vertellen.” Gesprekken die het NPO-fonds heeft gevoerd met makers, producenten, opleidingen en omroepen laten zien dat er behoefte is aan het opleiden van nieuwe scenaristen, werken in grotere teams, zowel lineair als online. Ook onderling sparren en het krijgen van feedback worden genoemd als zaken die meer aandacht zouden moeten krijgen.

“Een belangrijk doel van deze beweging is ook dat we Hilversum graag toegankelijker willen maken voor nieuwe talenten, ook makers die mogelijk geen audiovisuele opleiding hebben afgerond”, beklemtoont Bouwsema. “We zullen daarvoor een spreekuur inrichten om makers te helpen bij het vinden van hun weg in het vaak ondoorgrondelijke Hilversum.”

Op dit moment werkt het NPO-fonds op basis van alle input van de sector aan nieuwe regelingen. Als alles volgens plan verloopt worden de nieuwe regelingen voor het einde van dit jaar bekendgemaakt. “In dat geval kan er vanaf voorjaar 2021 aangevraagd worden”, aldus Bouwsema.