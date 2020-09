Rutte: stroperige regionale maatregelen beperken schade economie

Het kabinet sluit landelijke maatregelen niet uit, maar de coronaregels worden voorlopig vooral per regio aangescherpt. Premier Mark Rutte houdt vast aan dat beleid. Landelijke maatregelen komen minder snel tot stand, maar zijn schadelijker voor de economie, aldus de minister-president.

“Ja, het is waar dat dit iets stroperiger is”, gaf Rutte toe in zijn persconferentie na de ministerraad. Daarin kondigde hij voor acht nieuwe regio’s maatregelen aan, na uitvoerig overleg met de verantwoordelijke burgemeesters. Dat betekent dat 14 van de 25 veiligheidsregio’s op ‘zorgelijk’ staan.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam zei donderdag dat het kabinet de regionale benadering beter kan laten varen, nu de extra maatregelen voor zoveel plekken gelden. Hij pleit voor een terugkeer van “botte algemene maatregelen”.

Maar een landelijke aanscherping van de maatregelen treft de economie veel harder, kaatste Rutte terug. “Dan neem je landelijke maatregelen ongeacht wat de situatie is in een bepaalde regio.” De restaurants, caf├ęs en andere bedrijven in regio’s waar het aantal besmettingen laag blijft, worden dan ook geraakt door de regels. Voorlopig wil hij dus nog niet beginnen aan landelijke maatregelen, maar “alle opties staan open. We sluiten niets uit”.

Het kabinet probeert naar zijn zeggen maatregelen te treffen die “maximaal effectief zijn” en tegelijkertijd de schade te beperken. “Maar de schade neemt wel verder toe, aan de economie en aan banen en aan mooie bedrijven als het door ons gedrag nodig is om toch meer maatregelen te nemen. Dat hebben we zelf in de hand.”

Een ander nadeel van de regionale besluitvorming is dat mensen hun evenement bijvoorbeeld naar een regio verplaatsen waar het risico minder groot is, en waar minder strenge maatregelen gelden. “Je zult altijd iets van een waterbedeffect hebben als je regionaal werkt”, zegt Rutte. “Maar de oproep aan mensen is dan ook: doe dat nou niet.” Iedereen moet zijn eigen bijdrage aan de bestrijding van het virus leveren, zei Rutte. “Jouw bijdrage is dan om niet je huwelijk te verhuizen.”