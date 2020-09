Sjaak de Gouw (GGD): coronaregels moeten landelijk afgestemd

Alle regio’s in Nederland moeten hun coronamaatregelen op elkaar afstemmen. Dat zegt Sjaak de Gouw, directeur Publieke Gezondheid bij de GGD Hollands Midden, vrijdag in het programma Spraakmakers op NPO Radio 1. In veel regio’s lopen de aantallen besmettingen op tot boven de signaalwaarde, de grens waarbij alarmbellen afgaan. “Als je in die twintig regio’s iets zou doen, is het heel onlogisch om het in vijf regio’s niet te doen”, aldus De Gouw.

Volgens De Gouw is het belangrijk om “een waterbedeffect” te voorkomen, waarbij mensen bijvoorbeeld een bruiloft verplaatsen naar de Randstad. De Gouw zegt dat hij zich zorgen maakt over de ontwikkeling van de uitbraak. “Op alle 134 besmettingen is er 1 ic-opname, maar met een vertraging van drie weken. Je kunt dus nu al berekenen wat eraan komt, en dat blijft maar stijgen.”

Ook Jan Lonink, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland en burgemeester van Terneuzen, wil landelijke maatregelen. De verschillende regels zijn verwarrend voor burgers en bezoekers, zegt hij in Spraakmakers. Zeeland telt relatief weinig besmettingen, maar ligt tussen Rotterdam, Noord-Brabant en Belgiƫ in en is daarmee verweven, aldus Lonink.