Thuiswerken het nieuwe normaal: hoe doe je dit gezond?

Nu het kabinet thuiswerken ook na 1 september zoveel mogelijk aanraadt vanwege het coronavirus, kan thuiswerken langzamerhand als het nieuwe normaal worden beschouwd. Door deze hybride werkvorm heeft menig huis er een nieuwe functie bij gekregen, namelijk dat van kantoor. Thuis is nog nooit zo belangrijk geweest, dus dan mag deze plek ook extra veel aandacht krijgen. Hoe werk je thuis op een gezonde manier?

Goede en veilige werkomstandigheden

Voor menig Nederlander betekent thuiswerken naar alle waarschijnlijkheid met een laptop aan de keukentafel zitten en de hele dag op een stoel zitten, die alles behalve lijkt op de bureaustoel die je op kantoor hebt. We zijn ons er wellicht niet van bewust, maar ook in deze tijd is de werkgever verantwoordelijk voor goede en veilige arbeidsomstandigheden voor hun werknemers. Dit is in de wet vastgelegd als zorgplicht. Dit betekent dat de werkgever er zorg voor moet dragen dat de inrichting van de thuiswerkplek past bij de persoonlijke eigenschappen van de werknemer.

Ergonomische werkplek

Aan de keukentafel, vanuit bed of op de bank werken klinkt verleidelijk, maar is alles behalve een lange termijn oplossing. Nu is het ook een illusie om te denken dat elke werkgever persoonlijk de werkplekken komt checken en aanpassen, dus mogen we vooral ook zelf kijken wat we kunnen doen. De hele dag met je gezicht vol in de zon zitten, daar zit uiteraard niemand op te wachten. Het online bestellen van een rolluik is zo gepiept, maar een ergonomische werkplek vraagt om net wat meer aandacht.

Bureaustoel en rechtop zitten

Alles staat en valt, of eigenlijk zit, met je bureaustoel. Allereerst is het belangrijk dat je rechtop zit, of dit nu op een bureaustoel is, een keukenstoel of een kruk. Daarom is werken vanaf de bank geen goed idee, omdat niet alleen je rug hieronder te lijden heeft, maar ook omdat rechtop zitten vrijwel onmogelijk is. Hierdoor ga je veel sneller in je hoofd zitten, ben je minder gefocust en is het lastig om in het moment te blijven. Kies een stoel waarbij je voeten ondersteund worden door de grond, je kan hier desnoods een stapeltje boeken voor gebruiken. Je onder- en bovenarmen moeten in een hoek van negentig graden staan. Ben je geneigd om toch wat onderuitgezakt te gaan zitten? Leg dan een kussentje in je stoel.

Beeldscherm, toetsenbord en opruimen

Ook je beeldscherm en toetsenbord moeten op de juiste hoogte staan. Zo moet je met een gestrekte arm je beeldscherm kunnen aanraken en kan je kiezen voor een ergonomisch toetsenbord, waarmee je klachten een hand, pols en schouder voorkomen kunnen worden. Verder helpt het als de omgeving waarin je werkt, opgeruimd is. Zorg dat voordat je dag begint, alles netjes is en laat het ook zo weer achter. Een opgeruimde plek ondersteunt om zelf ook een opgeruimd gevoel te hebben. En zet af en toe een raam open voor wat frisse lucht en maak een wandeling. De hele dag zitten, of dit nu thuis of op kantoor is, daar is geen enkel lichaam tegen bestand.