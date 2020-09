37-jarige Groninger verdacht van zedendelicten, 11 aangiftes

Een 37-jarige Groninger is eerder deze maand door de politie aangehouden op verdenking van ‘zedenfeiten’. Tegen hem hebben elf mensen aangifte gedaan. Van hen zijn er tien minderjarig.

Het OM Noord-Nederland bevestigde zondag berichtgeving hierover door onder meer het Dagblad van het Noorden.

De man is op 8 september aangehouden, afgelopen donderdag werd zijn gevangenhouding met negentig dagen verlengd.

Volgens Dagblad van het Noorden is de verdachte de eigenaar en oprichter van dansschool Groningen Dance Center, maar dat kan het OM niet bevestigen. Ook over de aard het het misbruik doet het Openbaar Ministerie geen uitspraken.

Dagblad van het Noorden schrijft dat de verdachte de dansschool in 2004 oprichtte. Docenten sluiten niet uit dat hij meer slachtoffers heeft gemaakt. De krant heeft een brief in handen van de school aan leden en hun ouders. Daarin roepen docenten slachtoffers en getuigen van misstanden op zich bij de politie te melden. De docenten zouden de school willen voortzetten.

Uit de brief blijkt dat de hele kwestie als een grote schok is aangekomen. “De klap is zo groot omdat docenten, dansers en oudergroepen van de school een lange historie hebben opgebouwd en veel hebben beleefd. De lessen zijn altijd van hoog niveau en de school heeft op lokaal, nationaal en internationaal wedstrijdniveau hoog gepresteerd. Gezamenlijke weekenden naar deze kampioenschappen, de eindpresentaties en vele workshops hebben ons tot een hechte familie gemaakt’’, schrijft een danslerares, aldus Dagblad van het Noorden.

De dansschool was zondag niet bereikbaar voor commentaar.

De school, een van de grootste in Groningen, doet onder meer aan hiphop, breakdance, moderne dans en ballet. Er worden ook clinics, workshops en theaterlessen gegeven.