Blok: geweld Nagorno-Karabach moet stoppen

Het geweld tussen Azerbeidzjan en Armenië in de afgesplitste regio Nagorno-Karabach, waar voornamelijk etnische Armenen wonen, moet stoppen. Dat vindt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

Hij zegt “extreem bezorgd” te zijn over de berichten over burgerslachtoffers. Blok roept beide partijen op tot de-escalatie, zodat ze weer kunnen aanschuiven aan de onderhandelingstafel.

Beide landen zijn voormalige Sovjetrepublieken. Ze zijn al jaren in conflict over het gebied, ondanks een staakt-het-vuren dat in 1994 werd overeengekomen. Armenië rekent op steun van Rusland. Azerbeidzjan heeft Turkije als ‘broederstaat’.

Ze beschuldigen elkaar ervan te zijn begonnen met beschietingen in de betwiste regio. Het zijn de ergste botsingen tussen de landen sinds 2016. Armenië maakt melding van talrijke doden en ernstige verwoestingen in Nagorno-Karabach.

Het ministerie van defensie van Nagorno-Karabach claimde zondag dat het vier helikopters, vijftien drones en tien tanks van Azerbeidzjan heeft vernietigd. Dat land zegt op zijn beurt dat het zeven dorpen heeft “heroverd” en “bevrijd van de Armeense bezetting”.