Tot maandagmiddag geen treinen tussen Vathorst en Putten

Tussen station Amersfoort Vathorst en Putten rijden tot zeker maandagmiddag bussen in plaats van treinen. Volgens ProRail kost de vernieuwing van vier wissels in Nijkerk meer tijd dan gepland. Dit komt onder meer door defect materieel op een moeilijk bereikbare locatie. De spoorbeheerder raadt reizigers op het traject tussen Amersfoort en Zwolle aan vlak voor vertrek een reisplanner te raadplegen.

Het werk aan het spoor bij Nijkerk begon in de nacht van vrijdag op zaterdag en zou tot maandagochtend 05.00 uur duren. Inmiddels is duidelijk dat de aannemer meer tijd nodig heeft om het werk af te ronden. ProRail zegt de hinder die reizigers hiervan ondervinden te betreuren en zal deze uitloop op een later moment met de aannemer “grondig evalueren”.