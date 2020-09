Van Boxtel: ‘ridicuul’ dat steun NS nog niet is overgemaakt

Het is ‘ridicuul’ dat het de ministeries van Infrastructuur en Financiën nog niet gelukt is om de coronasteun aan de NS over te maken. Dat zegt vertrekkend NS-topman Roger van Boxtel in het tv-programma Buitenhof.

Volgens hem zijn de ministeries nog steeds “aan het soebatten” over hoe en wanneer het geld wordt overgemaakt. “Ik zou tegen minister Hoekstra zeggen: los het gewoon op met staatssecretaris Van Veldhoven.”

Eerder dit jaar werd bekend dat er 1,5 miljard euro aan coronasteun voor het openbaar vervoer wordt uitgetrokken. De NS krijgt hier het meeste van.

Van Boxtel zegt dat de verliezen voor de NS zonder deze steun ongeveer een miljard euro bedragen. Als het beloofde geld er in de eerste week van november nog niet is, krijgt de NS betalingsproblemen, zegt hij.

In de tussentijd leent de NS geld op de kapitaalmarkt tegen rente. De NS-topman beklaagt zich dat de overheden van Groot-Brittannië en Duitsland wel direct bijsprongen, terwijl Nederland zich “te ambtelijk” opstelt.

Met Prinsjesdag maakte het ministerie bekend dat de coronasteun voor het openbaar vervoer verlengd wordt tot 1 juli 2021. Voordat het geld wordt overgemaakt, moet er eerst een staatssteunmelding bij de Europese Commissie worden gedaan. Volgens Van Veldhoven wordt deze “zo snel mogelijk” gedaan, schreef zij toen in een brief aan de Tweede Kamer.