Burgemeesters lijken voor een mondkapjesplicht

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad lijken voor een mondkapjesplicht te zijn. Voorafgaand aan hun vergadering in het provinciehuis in Utrecht lieten meerdere bestuurders weten dat mondkapjes kunnen helpen het snel oplopende aantal coronabesmettingen te stoppen. “Mijn voorstel is om dit zoveel mogelijk generiek te doen. Dat is helder voor de handhaving en communicatie. Het is verwarrend als zo’n plicht in de ene regio wel en de andere niet van kracht is”, aldus John Jorritsma van Eindhoven.

Pieter Broertjes van Hilversum vindt dat wij “toe zijn aan mondkapjes in de openbare ruimte, winkels en supermarkten”. “Baat het niet, dan schaadt het niet. Het geeft vorm aan de urgentie.”

Het aantal besmettingen loopt flink op en mensen moeten zich volgens burgemeesters bewust worden dat zij zich aan de maatregelen houden. Mondkapjes kunnen hierbij helpen. “Ons gedrag moet veranderen, dat is wel duidelijk”, beklemtoont burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch. “Er moet een offer worden gebracht om corona tegen te gaan”, stelt Annemarie Penn-te Strake van Maastricht.

Voorzitter Hubert Bruls houdt zich nog op de vlakte en laat de beslissing over mondkapjes over aan het kabinet. Volgens hem werken die mondkapjes alleen ondersteunend. “Dat wij actie moeten ondernemen om het tij te keren, lijkt mij evident. De getallen lopen op. Vooral het stijgende aantal ziekenhuisopnames baart zorgen”, aldus de burgemeester van Nijmegen.

Om 19.00 uur maken premier Mark Rutte en ‘coronaminister’ Hugo de Jonge tijdens een persconferentie bekend welke aanvullende maatregelen tegen corona van kracht gaan worden.