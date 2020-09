FNV: veel mensen kunnen niet thuiswerken

De FNV heeft begrip voor het advies van het kabinet om zo weinig mogelijk te reizen en thuiswerken als de norm te stellen, omdat de werkplek een van de besmettingshaarden van het coronavirus is. “Maar er zijn nog steeds veel mensen die niet kunnen thuiswerken en in onveilige werksituaties verkeren, bijvoorbeeld door het gebrek aan beschermingsmiddelen.”

De FNV wijst erop dat daarvan sprake is in verpleeg- en verzorgingshuizen, maar ook op werkvloeren waar veel arbeidsmigranten werken zoals de vleessector en distributiecentra. “Kantoren worden straks eventueel gesloten bij overtreding van de thuiswerkregels, maar meer handhaving door Inspectie SZW op andere werkvloeren is wellicht nog van groter belang”, stelt de bond. “Niet alleen voor de werknemers zelf, maar ook vanwege het risico op besmetting van anderen. De nu al overbelaste werknemers in zorg en welzijn kunnen de tweede golf niet aan.”