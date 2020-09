Jos B.: Angst verhinderde me om eerder te verklaren

Jos B., verdacht van het ontvoeren, misbruiken en doden van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998, zegt dat angst en paniek hem hebben verhinderd om eerder een verklaring over zijn betrokkenheid te geven. B. heeft een zedenverleden. “Ik wilde er niet bij betrokken worden”, vertelde B. maandag op de eerste zittingsdag in de rechtbank van Maastricht, op vragen van de rechters waarom hij geen alarm sloeg nadat hij het levenloze lichaam van de jongen op de Brunssummerheide had gevonden.

De rechters willen onder meer weten waarom B. zolang met zijn geheim heeft rondgelopen. “Mij is duidelijk geworden bij mijn arrestatie, dat ik eigenlijk al veroordeeld was zonder een woord gezegd te hebben”, zei B. daarover. De nu 57-jarige B. zegt dat angst ook de reden is dat hij tijdens een verhoor in 2001 niet heeft verteld dat hij bij het lichaam is geweest. “Ik heb een verleden. De politie heeft me ooit verteld: ‘we gaan jou weer vinden als er wat gebeurt op dit gebied.'”

De verdachte verklaarde dat hij na de vondst van Nicky het lichaam op zijn rug heeft gedraaid, voordat hij de ademhaling wilde controleren. “Volgens mij lag hij deels op zijn buik en daarom heb ik hem omgedraaid. Ik heb geprobeerd Nicky netter neer te leggen, een been gestrekt. Ik heb zijn kleren gefatsoeneerd, een beetje rechtgetrokken. En blaadjes weggeveegd.”

Niet alle vragen beantwoordt B. Advocaat Gerald Roethof waarschuwt zijn cliƫnt dat hij niet zaken moet invullen als hij iets niet zeker weet.

De eerste zittingsdag van de meerdaagse strafzaak begon met een videoverklaring van B. Op de in zijn cel opgenomen video verklaart B. dat Nicky al overleden was toen hij hem aantrof en dat hij 22 jaar met dit geheim heeft rondgelopen.

B. zit sinds zijn arrestatie in augustus 2018 vast, hij werd na een klopjacht in Spanje aangehouden op basis van een DNA-match. Zijn DNA is onder meer op de onderbroek en de pyjamabroek van Nicky gevonden.