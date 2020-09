Jos B. beroept zich opnieuw op zijn zwijgrecht

Jos B., verdacht van het ontvoeren, misbruiken en doden van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998, beroept zich maandagmiddag opnieuw op zijn zwijgrecht. Na een uitgebreide mondelinge toelichting op zijn vooraf opgenomen verklaring op video, waarin de verdachte zei dat Nicky al overleden was toen hij hem vond, houdt hij opnieuw zijn kaken stijf op elkaar.

Op aandringen van zijn advocaat heeft B. de afgelopen twee jaar gebruikgemaakt van zijn zwijgrecht. Voorafgaand aan het middaggedeelte van de eerste zittingsdag in de rechtbank in Maastricht, heeft B. achter gesloten deuren overleg gevoerd met zijn advocaat Gerald Roethof. Na dat overleg beriep B. zich weer op zijn zwijgrecht. “Ik ga geen vragen meer beantwoorden”, zei B. ’s middags meermalen op vragen van de rechters, die uitgebreid citeren uit het onderzoek waarin de vermissing en de zoektocht naar Nicky in augustus 1998 staat beschreven, evenals de mogelijke doodsoorzaak.

Er zijn door deskundigen verschillende doodsoorzaken opgevoerd. Op de vraag van de rechtbank of hij weet hoe Nicky is overleden antwoordde B: “Dat weet ik niet. Ik heb eerder al gezegd dat ik niets te maken heb met de dood van Nicky.”

In totaal zijn er acht doodsoorzaken geopperd. Deskundigen gaan er vanuit dat Nicky waarschijnlijk op dinsdag 11 augustus 1998 is overleden, een dag na zijn verdwijning van het zomerkamp op de Brunssummerheide. Ze hebben dat afgeleid uit de aanwezigheid van eitjes van bromvliegen in het lichaam. Het tijdstip is niet precies vast te stellen, omdat na het vinden van het lichaam geen onderzoek is gedaan naar temperatuur en lijkstijfheid om het sporenonderzoek niet in gevaar te brengen.

De bespreking van het dossier duurt maandag naar verwachting tot 17.00 uur. Ook dinsdag staat in het teken van het bespreken van de feiten. Dan houdt het Openbaar Ministerie een 3D-presentatie over het onderzoek naar de onderbroek van het slachtoffer, waarin onder meer DNA is aangetroffen van B.

Het OM heeft maandagmiddag kort gereageerd op de video van B. “De verklaring van de verdachte van vanochtend leidt bij ons niet tot nadere vragen of verzoeken om nader onderzoek te doen”, reageerde de officier van justitie. Wel wil het OM nog foto’s van de Brunssummerheide toevoegen aan het dossier die maandagochtend door B. zijn toegelicht.