‘Jos B. heeft zich in eigen voet geschoten’

“Jos B. heeft zich maandag in eigen voet geschoten.” Dat zei woordvoerder Peter R. de Vries van de familie van Nicky Verstappen na afloop van de eerste zittingsdag in het proces tegen de 57-jarige B. in de rechtbank in Maastricht.

“B. heeft geen geloofwaardige verklaring afgelegd”, zei De Vries. “Hij kan op vragen geen antwoord geven. Zelfs op de meest simpele vervolgvragen blijft hij het antwoord schuldig.”

De Vries reageerde met deze uitspraken op de videoverklaring van B. maandag. Daarin gaf hij toe het lichaam van Nicky weliswaar gevonden en aangeraakt te hebben, maar vervolgens snel weg te zijn gegaan zonder de politie te waarschuwen. B. zei na het vertonen van de video nogmaals dat hij Nicky niet vermoord, misbruikt of ontvoerd heeft. De Vries en de familie van Nicky geloven hem echter niet.

Na de videoverklaring liet B. zich meermaals verleiden tot antwoorden op vervolgvragen door de rechtbank en Openbaar Ministerie. Totdat zijn raadsman Gerald Roethof de rechtbank om een schorsing vroeg. Hij wilde zijn cliënt spreken. Na die schorsing viel B. terug op zijn zwijgrecht. Een zwijgen waarin hij sinds zijn aanhouding in augustus 2018 volhard heeft.

Roethof zei na afloop dat zijn cliënt meer heeft verklaard dan hij had verwacht. “Als je graag praat, maar dingen verkeerd formuleert, kun je jezelf in de problemen brengen”, lichtte Roethof toe. “Dat kan voor de cliënt uitlopen op een nachtmerrie. Het is mijn taak mijn cliënt daartegen te beschermen.”

Roethof sprak van een “beladen dag”. Ook voor de familie, zei hij. “Op zo’n korte afstand van iemand zitten die je zoon heeft aangeraakt, dat is beladen.”

Op 5 oktober komt B. mogelijk nog met een tweede verklaring, ook op video. “Daarin geeft B. een nadere duiding van zijn proceshouding en van de onzekerheden die bij hem gespeeld hebben”, zei Roethof. “Ook praat hij dan over allerlei zaken die over hem gezegd en geroepen zijn.”