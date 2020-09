Het kabinet adviseert klanten om in winkels in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag mondkapjes te dragen. In deze drie steden stijgt het aantal coronabesmettingen snel, tot grote zorg van het kabinet.

Premier Mark Rutte zei maandagavond tijdens een persconferentie dat het dragen van mondkapjes geen verplichting is, maar dat winkeliers wel klanten mogen weigeren die geen mondkapje willen dragen.

Aan het OMT vraagt het kabinet verder een advies over bredere inzet van mondkapjes.