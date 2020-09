Peter R. de Vries vindt verklaring B. ongeloofwaardig

Peter R. de Vries noemt de verklaring die Jos B. maandag voor de rechtbank via een filmpje aflegde, “volstrekt ongeloofwaardig”. Hij vindt die verklaring ook leugenachtig.

Volgens De Vries, die namens de familie spreekt, kan de verklaring niet serieus genomen worden. Hij vroeg zich af waarom B. er snel vandoor ging na het vinden van een dood kind. En ook in het ordenen van de kleding is B. blijkbaar erg ver gegaan, aldus De Vries, omdat er DNA is gevonden op de onderbroek van Nicky Verstappen.

De eerste zittingsdag van de meerdaagse strafzaak in Maastricht begon met een videoverklaring van B. Op de in zijn cel opgenomen video verklaart B. dat Nicky al overleden was toen hij hem aantrof en dat hij 22 jaar met dit geheim heeft rondgelopen.