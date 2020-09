Tips voor thuiswerkers: zo houd je het vol!

Thuiswerken: we doen het al geruime tijd en het ziet ernaar uit dat we dit nog langer gaan doen. Terwijl fysiotherapeuten een forse toename zien in het aantal thuiswerkklachten, zoals pijn in arm, schouder, nek en rug, zijn er daarnaast genoeg mensen die er zo zoetjes aan wel klaar mee zijn. Hoe voorkom je een eventuele thuiswerkdip en zorg je ervoor dat je productief blijft?

Toch missen we elkaar ook

Fulltime thuiswerken: het is niet onze hobby, maar we hebben deze nieuwe normaal wel te accepteren. Waar veel mensen ook wel weer het positieve ervan inzien, is het zeker niet allemaal rozengeur en manenschijn. De koetjes en kalfjes gesprekken bij de koffieautomaat, een werkoverleg zonder zoom, even bij een collega binnenlopen om een vraag te stellen of samen lunchen of borrelen op vrijdag: we missen het. Van nature houden we van mensen, en ja, ook van die vervelende collega. Nu kunnen we er massaal voor kiezen om een hond te nemen, maar er zijn ook andere minder ingrijpende keuzes die we kunnen maken, die om net iets minder verzorging en tijd vragen.

Tips

Zorg er allereerst voor dat je blijft afspreken met mensen. Ga lunchen met een collega, ga samen wandelen tussen de middag met een buurman of -vrouw, bel iemand spontaan op om te vragen hoe het gaat (en praat even niet over werk) en spreek af om samen te gaan werken in een café. Blijf vooral ook in beweging. Ga tussendoor sporten, maak twee keer per dag een wandeling, zet muziek op en ga dansen, bak een taart, en zorg dat je genoeg pauzes neemt, waarin je even afstand neemt van je computer en thuiswerkplek.

Online bedrijfsuitje

Was je als werkgever van plan om dit jaar een bedrijfsuitje te plannen, maar staat deze nu voor eind 2021 gepland? Ook bureaus op het gebied van originele teambuilding en bedrijfsuitjes moeten extra creatief zijn in deze mondkapjestijd. Kunnen we niet meer samenkomen op locatie, dan moet dit vanuit huis. Wat dacht je van een online bedrijfsuitje of teambuilding sessie? Een moment om online te verbinden en samen plezier te maken.

Doe alsof je op kantoor bent

Een andere tip voor thuiswerkers is om elke dag te doen alsof je naar kantoor gaat. Dit betekent dat het belangrijk is dat je alles doet in de ochtend wat je normaal gesproken ook doet, je een vaste werkplek voor jezelf creëert en dat je elke dag begint met een vast ritueel en ook de dag weer afsluit met een ritueel. Ga bijvoorbeeld wandelen voordat je begint en sluit de dag ook weer af met een wandeling of het doen van een boodschap. Tijd genoeg, want je hoeft niet in de file te staan of de trein te halen. Heb je je werk niet af? Morgen is er weer een dag. Laat ten slotte huisgenoten weten wanneer je op thuiskantoor bent en wanneer je thuis bent.

En natuurlijk zijn er ook mensen die het allemaal wel prima vinden en die je nooit zult horen klagen. Dat laatste helpt sowieso niet, dus die mag als herinnering op de ijskast: in dit kantoorhuis wordt niet geklaagd. Daar knap je niet alleen zelf van op, maar ook al je huisgenoten.