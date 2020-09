Carnavalsevenementen in Tilburg geschrapt vanwege corona

In veel plaatsen wordt nog getwijfeld in hoeverre carnavalsvieringen verantwoord zijn, maar in Tilburg is de knoop nu doorgehakt: alle openbare evenementen in de stad worden geschrapt. Carnavalsstichting Tilburg laat weten dat feesten als d’n Opstoet (de optocht) en Kruikenstad in Koor niet doorgaan.

De stichting denkt wel na over alternatieven. “We gaan carnaval misschien niet vieren zoals gewend, maar we doen er alles aan om het door iedereen te laten beleven. Ook nu pakken we de problemen en uitdagingen samen aan. We steunen elkaar en maken er samen het beste van. Onze gezamenlijke gezondheid staat daarbij altijd voorop.”

Over mogelijke alternatieven vergaderen dinsdagavond tientallen carnavalsverenigingen uit Noord-Brabant. Die bijeenkomst zou eigenlijk worden gehouden in het stadion van Willem II, maar dat zit er niet in vanwege de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet heeft afgekondigd. De verenigingen gaan nu online vergaderen over de opties.

Carnaval staat op de agenda van 13 tot en met 16 februari. De Tilburgse organisatie hoopt dat de inwoners toch een beetje carnavalsgevoel zullen hebben. “Carnaval is het feest van verbroedering, verbinding en naastenliefde. We lachen, drinken en huilen samen, óók, of misschien wel juist, in deze moeilijke coronatijd”, aldus voorzitter Patrick Dewez. “Laten we ook dit jaar troost bieden en verbinding zoeken, ook zonder de feesten en ontmoeting waar iedereen zo naar verlangt.”