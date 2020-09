De Bijenkorf verplicht dragen mondkapje in winkels grote steden

De Bijenkorf gaat klanten in zijn warenhuizen in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam verplichten een mondkapje te dragen. Speciaal daarvoor aangestelde veiligheidscoördinatoren zien hier bij de deur op toe. Bezoekers die geen mondkapje bij zich hebben, krijgen er dan gratis eentje uitgereikt.

Met deze maatregel onderscheidt de Bijenkorf zich van grote Nederlandse winkelketens als Blokker, HEMA en Intertoys, die mondkapjes niet verplicht stellen. Ook de supermarktbranche laat klanten die geen mondkapje dragen komende tijd gewoon binnen. Ze vinden dat het niet aan winkeliers is om dergelijke maatregelen af te dwingen.

De Bijenkorf maakt volgens een woordvoerder in deze coronacrisis al langer gebruik van de veiligheidscoördinatoren. Volgens de keten moeten die daarom ook prima in staat zijn om bijvoorbeeld discussies aan de deur af te handelen.

Verder heeft de Bijenkorf naar aanleiding van de aangescherpte coronaregels besloten om het personeel in al zijn winkels verplicht een mondkapje te laten dragen. Klanten zullen ook in alle vestigingen van het bedrijf, dus ook in steden waarvoor geen speciaal overheidsadvies geldt, worden aangemoedigd om een maskertje op te doen.