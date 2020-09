‘Maatregelen goed ontvangen, maar zijn wel te weinig en te laat’

De meeste mensen in het land (64 procent) steunen het nieuwe pakket coronamaatregelen. Toch daalt het vertrouwen in de overheidsaanpak na de ingelaste persconferentie tot een dieptepunt. Het pakket is te weinig, te laat, zeggen veel mensen. Dat meldt EenVandaag op basis van eigen onderzoek onder ruim 23.000 leden van het Opiniepanel.

Elk van de aangekondigde maatregelen kan rekenen op steun van een meerderheid van de mensen in het land. Twee op de drie mensen in het land zijn redelijk tot zeer positief over het totaalpakket.

Toch is er veel maatschappelijke onvrede over de nieuwe maatregelen, blijkt uit het onderzoek. Veel mensen (45 procent) vinden de maatregelen te weinig. Slechts drie op de tien vinden dat het kabinet wel voldoende maatregelen heeft genomen.

Het vertrouwen in de overheidsaanpak van het virus is na de persconferentie van maandag opnieuw gedaald. De helft steunt deze aanpak op dit moment. Nog niet eerder sinds de start van de crisis stonden zo weinig mensen achter het beleid.