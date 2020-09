Nederlanders om in de gaten te houden: initiatiefnemer Female Flow Foundation Merle Mudde (35)

De zoektocht die ze zelf heeft gehad, wil ze graag andere ambitieuze en ondernemende vrouwen besparen. Op haar 28ste begon Merle Mudde met ondernemen en al snel kwam ze erachter dat ze een wisselende energievoorraad had. Op sommige dagen voelde ze zich top en op andere dagen kon ze nauwelijks haar bed uitkomen. Via een zoektocht kwam ze erachter dat dit met haar bioritme te maken had. Nu inspireert ze met Female Flow Foundation andere ondernemers en bedrijven over vrouwelijke productiviteit.

Hoe kan het nou dat ik me best wel vaak down en somber voel, terwijl ik alles heb. Dit is een vraag die Merle zich stelde, nadat ze merkte dat ze zich af en toe zo enorm rot voelde. “Ik heb een bedrijf, leuke man, vrienden. Ik had geen enkele reden om me zorgen te maken. Op een gegeven moment stond ik voor mijn bedrijf en kon ik de deur niet openmaken. Ik trok het gewoon niet. Toen ben ik wat ik ervaarde echt serieus gaan nemen.” Van de arts moest ze drie maanden haar bioritme bijhouden en zo kwam ze erachter dat ze zich de week voor haar ongesteldheid depressief voelde. Via de Amerikaanse Wikipedia kwam ze erachter dat er een diagnose Pre Menstrueel Spanningssyndroom (PMSS) bestaat, iets wat in Nederland toen nog nauwelijks bekend was.

Lichttherapie

Bij een vrouwenpoli in Den Haag kreeg ze van een psycholoog te horen dat ze niet de enige vrouw is die hier last van heeft. “Zij vertelde dat er tig high performing vrouwen zijn die hier last van hebben. Ik wilde weten wat ik ertegen kon doen. Ze boden lichttherapie aan als behandeling en daar had ik nog nooit van gehoord. Vanwege de verandering in hormonen halverwege je cyclus, verschuift het bioritme ook. Je hebt vrouwen die daar gevoelig voor zijn. Met lichttherapie ga je een week voordat de moeilijke week komt, vóór je menstruatie, elke ochtend in een kamer met lichtbakken zitten. Dit reset je biologische klok. Hierdoor gingen al mijn klachten weg. Ik doe dit elke maand één week en Inmiddels heb ik zelf een lichtlamp thuis.”

Wie zijn al die andere vrouwen die hier ook last van hebben? Dat was een vraag die Merle bezighield. “Die zijn ook vast bezig met hoe ze moeten functioneren en of ze nog wel succesvol kunnen worden. Ik heb toen een website voor PMSS opgezet, met allemaal informatie over deze voor mij nieuwe diagnose. In Nederland kon ik hier niets over vinden. Met deze site wilde ik de zoektocht voor andere vrouwen verkorten.” Inmiddels heeft ze de domeinnaam verkocht aan andere vrouwen en richt Merle zich sinds september op de stichting. “Er zijn zoveel vrouwen die klachten hebben. Ik wil het bioritme ombuigen naar iets positiefs. Het kan ook een transformatie zijn. Mijn missie is om het bedrijfsleven te upgraden en mijn opgedane kennis over vrouwelijke productiviteit met anderen te delen. Ik plan mijn werk nu rondom mijn bioritme en het gaat hartstikke goed met me. Ik run drie bedrijven en ik doe mijn werkzaamheden op het juiste moment, afgestemd op mijn bioritme. Ik werk zestien uur per week, want ik wil er ook veel voor mijn zoontje zijn.”

Waarom sta je in de ochtend op?

“Ik heb de missie om iets in de wereld te veroorzaken, maar ook binnen mijn gezin. Ik wil een voorbeeld zijn voor mijn zoontje en familieleden. Ik heb talenten mee gekregen bij mijn geboorte. Met de foundation, maar ook met multi-passionate ondernemerschap, waarbij ik mensen coach, wil ik deze talententen benutten. Ik doe veel en mensen zeiden altijd: doe even normaal, waarom doe je zoveel? Ik sta op om mensen te helpen hun leven up te graden. Ik was heel lang niet enthousiast over mijn leven. Dit kwam met name door mijn bioritme. Ik wil mensen laten zien hoe ze een verschil kunnen maken in de maatschappij door een multi-passionate ondernemer te zijn. Er zijn bepaalde type mensen die heel creatief zijn, maar die worden niet gezien als specialist. Die kunnen zich niet focussen op één ding, die denken anders. Die mensen wil ik op de kaart zetten. Iedereen heeft zoveel meer talenten in zich.”

Wat houd je momenteel bezig?

“Op 1 december moet mijn boek Fuck focus af zijn. Daar ben ik mee bezig, en ook met interviews voor de foundation. Ook komt er een boek over vrouwelijke productiviteit. Verder heb ik mijn business coach klanten, mijn zoontje en mijn man. Waar ik me ook mee bezighoud, is self-care en zelfliefde. Daar lees ik nu een boek over. Hoe kan ik nog beter voor mezelf zorgen?”

Hoe zorg je goed voor jezelf als eigen ondernemer?

“Door grenzen aan te geven, door de juiste verdeling van mijn tijd en energie, en door echt in lijn te leven met mijn bioritme. Daar pas ik ook mijn sporten en eten op aan. Het gaat erom dat ik de dingen op het juiste moment doe. Zo blijf ik in balans. Zo zit ik bijvoorbeeld nu in de lente fase, dat zijn de zeven dagen na mijn ongesteldheid. Dan kan ik veel plannen en doen. De fase rondom mijn eisprong, dan ben ik super outgoing. Dan spreek ik met vrienden af, maak ik business afspraken, ga ik netwerken. En dan kan ik ook in de avonden nog gaan sporten. De periode daarna doe ik het rustiger aan. Dan bestel ik vaker eten. Als ik net ongesteld ben, is mijn agenda leeg.”

Wat deed je graag als kind?

“Barbiehuizen inrichten, zwemmen, verhalen bedenken en vertellen en gek doen.”

Wat doe je elke ochtend als vast onderdeel van je ochtendritueel?

“Meestal doe ik in de ochtend The Miracle Morning. Dat komt uit Amerika en is een vast routine, waarin je zes dingen doet. Ik pak dus niet meteen mijn telefoon, maar ik mediteer, ik zoek op YouTube een positieve affirmatie, dat is dan mijn intentie voor de hele dag. Ik beweeg wat, zodat mijn lijf wakker wordt. Ik luister naar muziek en ik schrijf wat op. Soms doe ik ook een bodyscan of wat yogaoefeningen. En dan ga ik naar beneden.”

Welke wijze les heb je geleerd?

“Dat je je eigen pad als ondernemer en mens mag volgen. Je kan soms ergens aanhaken of met mensen samen werken, maar het gaat om jouw pad, jouw proces. Het doen van de activiteiten op het pad, daar gaat het om. Het gaat dus niet om het einddoel. Het proces zelf is het doel.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Dat je zoekt naar dat wat jou energie geeft en enthousiast maakt. Dat doe ik ook continu. Ik leer mensen dat het oké is om verschillende passies te hebben. Als jij enthousiast bent, is je bedrijf ook enthousiast. Dan krijg je succes, omdat mensen voelen dat je je missie leeft. Dat jij het leven leeft waar je blij van wordt.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Dat ik ook echt wel heel lief ben. Ik sta best bekend om de enthousiaste en ambitieuze vrouw. Maar ik ben ook echt een lieverd en heel speels.”

Stel, je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Dat zou Marie Forleo zijn uit Amerika. Zij is een mooi voorbeeld van een ondernemer die heel veel mensen helpt om het leven en het bedrijf te bouwen waar ze van houden. Zij heeft de term multi-passionate bedacht en op de kaart gezet in Amerika. In Amerika is die term inmiddels heel bekend, in Nederland nog niet. Daar ben ik mee bezig. Ik zou wel de Marie Forleo van Nederland willen worden.”

Vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten, met wie en waar ga je het over hebben?

“Dat zou dan met mijn gezin, familie en vrienden zijn. Ik wil dan sushi eten en dan zou ik herinneringen ophalen en lachen over vette tijden die we met elkaar hebben gehad, zoals onze studententijd, de start van het ondernemen en de geboorte van Floris (1,5 jaar).”