Supermarkten weigeren klanten zonder mondkapje ook niet

De Nederlandse supermarkten laten klanten die geen mondkapje dragen komende tijd gewoon binnen. Ketens als Jumbo en Albert Heijn ondersteunen het advies van het kabinet en een aantal burgemeesters om in bepaalde gebieden een mondkapje te dragen in de winkel, maar laten de keus aan klanten of zij dit daadwerkelijk doen.

Het kabinet kwam maandag met het dringende advies in bepaalde gebieden een mondkapje te dragen tijdens het boodschappen doen. Daarbij werd aan winkels de mogelijkheid geboden klanten die geen mondkapje dragen te weigeren. Maar de supermarktbranche heeft via koepelorganisatie CBL besloten dat niet te doen om discussie aan de deur te voorkomen. Eerder liet HEMA al weten dat de warenhuisketen klanten zonder mondkapje niet gaat weigeren.