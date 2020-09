Veel voorstelllingen in Amsterdam geannuleerd

Veel theaters en concertzalen in Amsterdam zitten sinds dinsdagmiddag in grote onzekerheid of zij de komende weken nog wel de deuren kunnen openen. Alle culturele instellingen in Amsterdam krijgen vooralsnog geen ontheffing om meer dan 30 bezoekers te mogen ontvangen en dat betekent dat in ieder geval dinsdagavond veel geplande voorstellingen niet kunnen doorgaan.

Een woordvoerster van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) stelt dat ook in andere plaatsen voorstellingen van dinsdagavond zijn geschrapt. “In onder meer Den Haag, Haarlem en Utrecht gaan de voorstellingen wel door, omdat de theaters en concertzalen daar een ontheffing hebben gekregen”, aldus de VSCD-woordvoerster.

In Amsterdam krijgen zalen als Carré, het DeLaMar, Nationale Opera & Ballet, Ziggo Dome en AFAS Live later alsnog een ontheffing, maar alle betrokken partijen laten weten dat er nog geen duidelijkheid is over op welke termijn dat zal gebeuren.

In elke zaal zijn de komende weken voorstellingen gepland. Zo maakt Carré zich op voor shows van onder anderen Daniël Arends en Claudia de Breij en zou woensdag in de Ziggo Dome de opbouw van de Avond van de Filmmuziek (9 tot en met 11 oktober) beginnen. Die opbouw is voorlopig uitgesteld.

Dinsdagavond gaat onder meer in Paradiso de show van Lars and the Magic Mountain niet door en moet het Nationale Opera & Ballet opvoeringen van de shows Dancing Apart Together en Live annuleren.

De VSCD-woordvoerster laat weten dat bij veiligheidsregio’s in het hele land wordt gevraagd toch meer dan 30 bezoekers in de theaters toe te laten. “Sommige theaters hebben te kennen gegeven dat ze drie weken dichtgaan als er geen ontheffing komt, andere hebben laten weten dat ze openblijven.”