Veiligheidsregio’s werken advies mondkapjes nader uit

De vier veiligheidsregio’s die het dringende advies geven een mondkapje te dragen in alle publiek toegankelijke binnenruimtes werken momenteel nog aan de precieze invulling ervan. Dat gebeurt gezamenlijk om het zo eenduidig mogelijk te laten zijn, liet een woordvoerster van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland weten.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam maakte maandagavond bekend dat zij samen met de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Brabant-Zuidoost nog een stap verder gaat dan het advies van het kabinet om mondkapjes te dragen in winkels in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Halsema wil dat het dragen ervan een gewoonte wordt in alle publieke ruimtes, zoals horeca, musea, bibliotheken en overheidsgebouwen. “Wij verzoeken instellingen, horeca en detailhandel een draagplicht op te nemen in hun deurbeleid”, zei de burgemeester. Daarnaast adviseren de veiligheidsregio’s ook in alle contactberoepen een mondkapje te dragen.