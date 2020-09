Vrijwel volledige Kamer stemt voor derde steunpakket

Vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer stemmen voor het derde steunpakket voor bedrijven en zelfstandigen. Het kabinet hoopte op Kamerbrede steun, zoals bij eerdere steunpakketten het geval was. Maar de Partij voor de Dieren stemde tegen.

Via voorstellen vanuit de Kamer en toezeggingen die het kabinet al had gedaan, zijn de wensen van GroenLinks en de PvdA ook in vervulling gegaan. Partijen die veel kritiek hadden op het nieuwe steunpakket, zoals de SP en de PVV, stemden uiteindelijk ook voor. Het pakket gaat donderdag al in.