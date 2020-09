Ziekteverzuim in zorg het hoogst van alle sectoren in Nederland

Het ziekteverzuim in de zorgsector is in het tweede kwartaal van dit jaar opgelopen tot 6,1 procent, van 5,7 procent in dezelfde periode een jaar eerder. Volgens statistiekbureau CBS is het verzuim in de zorg daarmee hoger dan in alle andere sectoren in Nederland. In het eerste kwartaal van dit jaar lag het percentage zieke medewerkers in de zorg echter nog hoger: 6,6 procent.

Volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, is er sprake van een langjarige trend. “Niet alleen in de zorg, maar ook in andere sectoren loopt het ziekteverzuim al jaren op, al ligt het nog niet op het niveau van eind jaren negentig. Toen was het nog een paar procent hoger dan nu”, zegt de econoom tegen BNR Nieuwsradio.

De exacte oorzaak is volgens hem niet duidelijk. Wel is al langer bekend dat de werkdruk in de zorgsector hoog ligt, onder meer door een tekort aan personeel. Van Mulligen denkt dat het ook wel door de vergrijzing komt. “Oudere werknemers zijn niet per se vaker ziek, maar als ze het zijn, zijn ze het wel langer”, aldus de econoom.