De invloed van corona op de automarkt

Het coronavirus is van grote invloed op het consumentenvertrouwen. Het CBS meldde in april dat het vertrouwen van de consumenten enorm gedaald is. In maart – net na de eerste uitbraak – lag het vertrouwen nog op -2. Vervolgens werd er een historische daling naar -22 in april gezien. Het afnemende consumentenvertrouwen is van negatieve invloed op heel veel sectoren binnen ons land. Vooral grotere aankopen worden minder snel gedaan. Met name de automarkt is hierdoor hard getroffen. Niet alleen in ons land, maar wereldwijd.

Toch is er een opvallende trend te zien. Een tweedehands auto kopen is in coronatijd juist enorm populair. Terwijl de afzet bij nieuwe auto’s achterblijft. Maar vanwaar dit enorme verschil? Wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal op de automarkt in tijden van corona? En waarom?

De gevolgen voor de nieuwe automarkt

Inmiddels begrijpen we allemaal hoe groot de impact van het nieuwe coronavirus op ons leven en de economie is. Hoewel we door de inmiddels versoepelde maatregelen gelukkig steeds meer vrijheid krijgen, zijn we er natuurlijk nog lang niet. Maanden van thuisblijven, alleen naar buiten gaan voor noodzakelijke boodschappen en thuiswerken hebben een flinke klap gegeven aan de economie. Veel sectoren zijn hierdoor in de problemen geraakt.

Ook de automarkt is hard getroffen. De Europese automarkt staat op het randje van instorten. Uit cijfers van de Europese kentekenregistraties in maart 2020 blijkt dat Nederland het nog niet eens zo gek doet. Niet in vergelijking met andere Europese landen, waar vaak ook de lockdown veel strenger was. De autoverkoop in Nederland zakte in maart met 22,4 procent. Hoewel dit een enorme klap was voor de autowereld blijken de cijfers wereldwijd nóg desastreuzer. Gemiddeld daalde de automarkt in Europese landen met maar liefst 65,4 procent. Bijna drie keer zoveel als in Nederland dus.

De daling is duidelijk te wijten aan de intelligente lockdown waar Nederland maandenlang in verbleef. Tot de mogelijkheid van een vaccin of behandeling zich aan zal dienen, zullen we helaas iedere keer een stapje vooruit en een stapje terug nemen in onze strijd om het coronavirus te controleren. Hierdoor hebben ook simpele alledaagse dingen zoals ‘gaan werken’ hele andere vormen aangenomen. We stappen niet meer in de auto, maar klappen een laptop open aan de keukentafel. Hierdoor staan de meeste auto’s er tegenwoordig wat verloren bij.

Koop juist nu een auto, aldus experts

De nieuwe automarkt lag enkele maanden bijna volledig stil. Daardoor hebben autodealers enorm veel voorraad over. En deze moeten ook weer verkocht worden. Toch zit er wel een addertje onder het gras. Hoewel de voorraden groot zijn, ziet men dat het ook lastiger wordt om aan nieuwe auto’s te komen. Veel bedrijven liggen nog steeds grotendeels stil in Europa. Hierdoor is het importeren van nieuwe auto’s een stuk lastiger geworden. Wanneer je een geheel nieuw model koopt, zal je dan ook al snel voor een zeer lange wachttijd komen te staan. Daarom is het juist verstandig om nú een auto te kopen. Op dit moment zijn de voorraden nog op orde. Wanneer je langer wacht, loop je het risico dat je zeer lang moet wachten. En zeker wanneer je auto echt aan vervanging toe is kan dit voor veel problemen op de lange termijn zorgen.

Daarnaast verwachten veel consumenten dat de prijzen van auto’s over enkele maanden enorm zullen dalen. Autodealers willen hun voorraad verkopen, waardoor de auto’s wellicht scherper worden geprijsd. Toch is het nog maar de vraag of de prijzen daadwerkelijk zullen gaan zakken. Het is op dit moment koffiedik kijken. Niemand weet hoe lang de coronacrisis zal duren en wat voor effect dit zal blijven hebben op de economie.

De verkoop van nieuwe auto’s is enorm gedaald. Wanneer er handel plaats kan vinden, wordt deze dan ook met beide handen aangegrepen. Ze zullen je letterlijk (natuurlijk wel met 1,5 meter afstand) met open armen ontvangen. Bovendien zal onderhandelen in de coronatijd waarschijnlijk veel effectiever zijn. Een babbeltje met de verkoper kan je wel eens een zeer mooie prijs opleveren.

Tweedehands automarkt is booming

De verkoop van tweedehands auto’s in Nederland lijkt nauwelijks geraakt te zijn door de coronacrisis. In mei werd een daling van 5 procent ten op zichte van 2019 gezien, maar dit aantal was nog steeds een stuk hoger dan in alle jaren daarvoor. Kortom, de tweedehands automarkt is onveranderd booming in ons land.

Bovag-voorzitter Hans ten Broeke vertelt “de bestellingen en afleveringen van nieuwe auto’s haperen momenteel, maar de interesse voor tweedehands voertuigen is erg groot.” Autobedrijven verkochten in het eerste kwartaal van dit jaar 506.517 tweedehands auto’s. Hoewel dit een afname is ten opzichte van 2019 was er wel explosieve stijging met betrekking tot de handel tussen particulieren te zien. In de afgelopen maand werden er maar liefst 73.433 auto’s tussen particulieren verhandeld. Een stijging van 17,6 procent ten opzichte van 2019.

Redenen om een tweedehands auto te kopen

Volgens experts is de groeiende vraag naar tweedehands auto’s te verklaren doordat minder mensen met het Openbaar Vervoer willen reizen. Sinds 1 juni is de mondkapjesplicht in het OV van start gegaan en gingen veel mensen geleidelijk aan weer naar het werk. Om drukte te voorkomen en de vergaande maatregelen in het OV te vermijden, proberen veel mensen alsnog eigen vervoer te regelen. Daar voelen zij zich beter beschermd tegen virussen. Dit zien we niet alleen terug in de autobranche, maar ook in de verkoop van tweewielers als fietsen, brommers en scooters.

Uit onderzoek van BOVAG blijkt dat 57 procent van de respondenten meer met de auto willen reizen. Het OV wordt zoveel mogelijk vermeden. Het grootste deel van die groep heeft al een auto. Toch geeft 1 op de 12 respondenten aan dat ze er nog één willen kopen. En in de meeste gevallen ging de voorkeur dan uit naar een tweedehands wagen.

Tweedehands auto kopen voor autovakantie

Autovakanties zijn populairder dan ooit tijdens de coronacrisis. Veel vakantieplannen werden de afgelopen maanden gecanceld. Maar toen het kabinet het ondenkbare aankondigde, namelijk dat internationaal reizen binnen Europa weer toegestaan zou worden, zijn mensen toch weer massaal gaan boeken. Maar dan niet met het vliegtuig. Dit blijkt voor veel mensen toch nog een te hoge drempel te zijn. Een mondkapje dragen, onzekerheid over het verspreiden van het virus; dat zijn allemaal redenen om toch de veiligheid van de eigen auto op te zoeken. Dit vormt naar verwachting ook een bron van aanvragen naar tweedehands auto’s.

Nieuwe of gebruikte auto?

Een auto kopen in coronatijd is een lastige opgave. Kies je voor een nieuwe of gebruikte auto? Laten we er maar niet omheen draaien: een nieuwe auto is in de meeste gevallen veel duurder dan een gebruikte. Een gebruikte auto is in aanschaf een stuk goedkoper. Daarnaast betaal je de eerste 5 jaar van je nieuwe auto hogere afschrijvingskosten. Terwijl deze ook zijn waarde verliest na een aantal jaar. Toch is het ook belangrijk om rekening te houden met het feit dat auto’s zeer snel vernieuwen. Met een gebruikte auto beschik je dus niet over de technische snufjes die je in een nieuwe auto wel treft.

Ook goed om rekening mee te houden: verzekeringsmaatschappijen rekenen hogere premies voor nieuwe auto’s. Het kopen van een tweedehands auto is dan ook een goed moment om je autoverzekering te vernieuwen. Dit blijkt uit onderzoek van Allianz Direct. Een ‘andere auto kopen’ is volgens dit onderzoek de nummer 3 reden om over te stappen van autoverzekering. Dit is tegelijkertijd ook direct het juiste moment om eens kritisch naar je premie te kijken. Ron Adams Allianz Direct: ‘Overstappen kan namelijk zeer lucratief zijn; je zou gemiddeld 20% op je premie kunnen besparen’.

Creatieve oplossingen noodzakelijk bij compleet veranderde automarkt

De compleet veranderde automarkt heeft niet alleen nadelen. Inmiddels zijn er heel wat creatieve oplossingen bedacht om het kopen van een nieuwe auto aantrekkelijker te maken voor de consument. De huidige 1,5 meter maatschappij heeft veranderingen doorgevoerd die, volgens experts, misschien wel eens het einde van de traditionele autodealer kunnen betekenen.

Door het coronavirus blijven we thuis en doen we grote aankopen zoveel mogelijk op afstand. Een autodealer bezoeken en een proefritje maken is er dan ook niet meer bij. Dat dit niet alleen een nadeel hoeft te zijn is wel bewezen. Zo heeft het grote automerk Volvo onlangs de Stay Home Store geïntroduceerd. Dit is een digitale omgeving waar consumenten een auto kunnen bestellen zonder de deur uit te hoeven. Je ziet dat de branche in sneltreinvaart aanpassingen doorvoert. Alles om de automarkt in trek te houden.

Ook fysiek komen veel autobedrijven in actie. Enkele weken geleden heeft groot autoplatform Autotrack.nl de ‘Proefrit aan huis’ service geïntroduceerd. Mensen die zijn geïnteresseerd in een bepaald model kunnen met enkele klikken op de knop een proefrit aanvragen. Vervolgens komen autobedrijven in actie om dit mogelijk te maken. Hierdoor hoeft men zelf het huis niet meer te verlaten, maar komt de autodealer op gepaste afstand langs om een proefrit mogelijk te maken.

We kopen tijdens de coronacrisis meer online. Maar betekent dit dan echt het einde van de traditionele autodealer? Experts geloven niet dat het zo ver zal komen. Wel kan de coronatijd een goede aanleiding zijn om de digitalisering van de autowereld op grotere schaal door te voeren. Hierdoor zal het aankoopproces mogelijk ook in de toekomst blijvend veranderen. Toch blijft de band met de autodealer bestaan. Bijvoorbeeld voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden.

Ook de manieren waarop bedrijven tweedehands modellen aanbieden en verkopen lijkt te veranderen en gebeurt inmiddels merendeels online. ‘Bedrijven moeten wel in actie komen om de schade te beperken. Voor veel bedrijven was dat nooit echt nodig óf de verkopers weigerden om zich aan de technologie over te geven. Door de coronacrisis moeten zij wel’, bevestigt automotive expert Paul de Vries van de Digital Car Dealer Workshop.