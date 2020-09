Gemeente Amsterdam gaat mondkapjes uitdelen in eigen kantoren

De gemeente Amsterdam gaat het dragen van mondkapjes actief bevorderen. Op het gemeentehuis en bij de stadsloketten gaat de gemeente mondkapjes uitdelen aan mensen die iets komen regelen. Daarmee geeft de gemeente invulling aan het “dringende advies” om op openbare plaatsen een mondkapje te dragen. De kapjes liggen vanaf woensdag klaar op gemeentelijke kantoren.

Het mondkapjesadvies komt van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, waarvan burgemeester Femke Halsema de voorzitter is. Samen met de veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Brabant-Zuidoost (Eindhoven en omstreken) stuurt Amsterdam-Amstelland aan op veel meer mondkapjesgebruik.

De regio’s hopen dat de kapjes helpen bij het terugdringen van het aantal coronabesmettingen, ook al is de vraag in hoeverre mondkapjes besmetting kunnen voorkomen nog volop onderwerp van wetenschappelijk debat.

Inwoners van de hele regio rond de hoofdstad vanaf 13 jaar wordt verzocht een mondkapje te dragen in alle gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn. “Denk daarbij aan winkels, horeca, theaters, sportscholen, musea, gemeentehuizen en stadsloketten.”

Ook mensen die werken in contactberoepen, zoals kappers, schoonheidsspecialisten en masseurs, krijgen het dringende verzoek een mondkapje te dragen. Horecagelegenheden en winkels is gevraagd het dragen van mondkapjes op te nemen in de huisregels. Daar gaan winkelbedrijven tot nog toe wisselend mee om; de een stelt mondkapjes wel verplicht, de ander niet.